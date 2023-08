Controlli a tappeto sulle barche, nessun conducente positivo all'alcol-test

Settanta imbarcazioni ispezionate tra Sorrento e Capri senza che nessuno dei conducenti risultasse positivo all'alcool test. Altre trenta controllate tra Ischia e Procida di cui solo dodici in regola, mentre le altre sono state sanzionate prevalentemente per mancanza di dotazioni di sicurezza a bordo e pesca in aree protette.

Sono i risultati dei controlli effettuati dai Carabinieri, con l'ausilio della capitaneria di porto, nelle acque del golfo di Napoli.

Una stretta ferragostana che cade nei giorni in cui proprio il mare campano ha pianto la seconda vittima in due settimane. Dopo la turista americana Adrienne Vaughan è toccato al ventinovenne salernitano Manuel Cientanni, il cui corpo non è stato ancora ritrovato.

Per il terzo giorno di ricerche del ragazzo, che sarebbe stato tranciato dall'elica della barca sulla quale si trovava con due amici, i vigili del fuoco stanno usando il “side scan sonar”, uno strumento che permette di scandagliare con maggior ampiezza e profondità il mare tra Cetara ed Erchie, dove è avvenuta la tragedia.

Parallelamente va avanti anche l'inchiesta che mira a ricostruire le cause della caduta in mare e della manovra errata fatale al ragazzo. Si attendono oggi i risultati dei test tossicologici eseguiti sugli altri due giovani a bordo.