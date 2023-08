Super offerta araba per Osimhen, De Laurentiis dice no. Ufficiale Natan

Le sirene arabe? Le ascoltano i calciatori demotivati. Così Rudi Garcia ha tagliato corto sull'offerta che i sauditi dell'Al-Hilal hanno presentato per Victor Osimhen: 120 milioni ai campioni d'Italia e ingaggio da 35 milioni per il nigeriano. De Laurentiis l'ha rispedita al mittente. Con quella cifra "nemmeno una scarpa del bomber è in vendita", ha detto il Presidente.

Osimhen non ha ancora rinnovato con gli azzurri e il trend di questo calciomercato, con i petrodollari a farla da padrone, inquieta i tifosi partenopei. Stesso discorso per Zielinski, su cui ci sarebbe l'Al-Ahli. I

Intanto, sul campo, è stata partita vera contro l'Augsburg. Una rete di testa di Rrahmani ha deciso la sfida contro i tedeschi. Sempre parlando di difensori il brasiliano Natan - arrivato dal Bragantino - si è aggregato al gruppo a Castel Di Sangro. Il suo arrivo è stato ufficializzato col consueto tweet dal Presidente De Laurentiis.

La Salernitana, nel frattempo, è ancora un cantiere aperto. A due settimane dall'esordio all'Olimpico contro la Roma, il futuro di Boulaye Dia è ancora incerto, e mancano diversi giocatori per completare la rosa, nonostante l'imminente arrivo dell'argentino Martegani dal San Lorenzo.

In attacco, attualmente, disponibile resta solo Botheim: un po' poco per ambire a migliorare il 15esimo posto dell'anno scorso come vorrebbero sia il Presidente Iervolino che il tecnico Paulo Sousa.