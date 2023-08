Tentata estorsione a Casalnuovo, due fermi

Sono stati fermati dai carabinieri per il reato di tentata estorsione ai danni di due imprenditori edili di Casalnuovo di Napoli e la storia criminale di Fabio Luino e Giancarlo Gallucci, secondo la direzione distrettuale antimafia sarebbe legata a quella dei clan camorristici attivi nell'area a nord del capoluogo partenopeo. Le indagini partite dalle denunce delle vittime hanno infatti permesso di ricostruire anche l'origine dei fatti di fuoco avvenuti negli scorsi mesi a Casalnuovo. Almeno 3 stese in quel territorio da ricondurre a una lotta per l'egemonia sull'area. In uno di questi episodi ad essere crivellata di colpi proprio l'automobile di Gallucci. Nella disponibilità di Luino, invece, una vettura blindata, sequestrata dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo, insieme a tre sfollagente, due pistole sceniche senza tappo rosso, un mirino telescopico da arma lunga e un rilevatore di gps.