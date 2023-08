Tentato furto d'auto a Pompei, giovane ferito

Un giovane di 19 anni investito a marcia indietro mentre accorre per impedire a due persone di rubare un'Alfa Romeo Stelvio del valore di 70 mila euro di un suo amico, poco prima della mezzanotte a Pompei, nei pressi della stazione delle Ferrovie dello Stato. Indagini della polizia locale.

Il 19enne, residente a Scafati, salvo per miracolo perché si è aggrappato alla parte superiore dell'auto, evitando di finire con le gambe sotto le ruote. Sfondato il lunotto. Ferite e contusioni alle mani, prognosi di 10 giorni.

Il ragazzo era con una comitiva quando è accorso per dare man forte al proprietario della vettura nella quale armeggiavano due persone, poi scappate su una Golf poco distante con la quale erano arrivate in zona. Durante la manovra per dirigersi verso Torre Annunziata, hanno travolto il 19enne. La polizia locale, coordinata dal colonnello Gaetano Petrocelli, sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.