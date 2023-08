Prendere casa in Costiera Amalfitana, all'estero fa tendenza

Il fascino glamour della costiera amalfitana solca non solo le rotte del turismo internazionale ma spiega le vele anche nel mare magnum del mercato immobiliare. Secondo l'Ufficio Studi del portale Idealista, fra i Comuni con meno di 5000 abitanti più richiesti dagli stranieri per l'acquisto di una casa in Italia ci sono ben due località del Costa d'Amalfi: Positano - che è fra i primi dieci centri italiani che suscitano l'interesse da oltreconfine e Ravello, che si conferma buen retiro con proiezione internazionale.

Nella Positano che conquistò Zeffirelli, Massine e Nureyev il 68% di coloro che cercano casa ha un passaporto straniero; nella Ravello di Gore Vidal circa la metà delle richieste arriva proprio dall'estero. Proprio a Ravello di recente ha preso casa l'attore danese Ulrich Thomsen, mentre Positano è ambita da chi cerca bellezza e stile italiano per una seconda vita.

Nel servizio, le interviste agli agenti immobiliari Tullio Trezza e Matteo Pisani.