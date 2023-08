Le meraviglie sommerse del parco archeologico di Baia

La bellezza di Baia catturata su un panorama mozzafiato. La storia di quello che fu la Portofino dei romani la intravedi nelle rovine d'età imperiale a far da cornice al porto da cui iniziano le escursioni nei 200 ettari di parco archeologico sommerso, la città millenaria finita sotto il mare a causa del bradisismo ma capace ancora di stupire chi si immerge per ammirarla.

Indossano muta e bombole, in gruppi guidati, molti turisti, anche stranieri. Ma nei centri diving di Bacoli c'è chi, come Giuseppe, vede nella subacquea un'opportunità di lavoro, oltre che di divertimento. Alle immersioni nelle acque di Baia ci si avvicina anche per caso, magari grazie al regalo di un'amica. Un tuffo e inizia lo spettacolo: pochi metri sotto la superficie dalla sabbia emergono preziosi mosaici, statue di incredibile fattura, ninfei, quel che resta del porto e della via di Ercole, lo stupore di una scoperta senza fine.

Nel servizio, le interviste ad alcuni dei subacquei amatoriali e ai titolari di centri diving di Baia, Tiziana Schiano Lormoriello e Edoardo Ruspantini.