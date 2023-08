Il fascino senza tempo di Procida, l'isola che conquista

Il profilo dell'isola si disegna all'orizzonte, Procida emoziona ogni volta. I colori della Marina Grande scaldano come un abbraccio. Si sbarca e ci si immerge in piazzette, vicoli e scorci mozzafiato. Alla Chiaiolella si va per fare il bagno o andare in barca. Pochi passi e lo sguardo s'apre a Pozzo Vecchio. Acqua cristallina e il ricordo del Postino, l'ultimo film di Massimo Troisi. Da Terra Murata, il tempo di affacciarsi al belvedere-cartolina sul borgo marinaro della Corricella, più su le spoglie del cinquecentesco Palazzo d'Avalos che fu carcere e poi la casa di Graziella, la donna simbolo di Procida. Dal terrazzo i panorami che ispirano le pagine dell'isola di Arturo di Elsa Morante, ma Procida è tradizione che si innova, anche a tavola