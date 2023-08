Roberto De Simone compie 90 anni

“La gatta Cenerentola” costituisce ancora adesso l’accostamento forse più immediato al nome di Roberto De Simone, i cui 90 anni – festeggiati oggi – racchiudono però molto di più dell’opera scritta e musicata, nel 1976, da chi allo stesso tempo è stato drammaturgo, regista teatrale, compositore, facendo convivere – oltre ai suoi mille talenti – la musica colta con quella popolare, il rispetto della metrica con una scrittura dettata dall’anima.

De Simone alla fine degli anni ‘60 recuperò e diede nuova linfa al patrimonio della tradizione campana con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, senza però fermarsi al folk, anzi fondendolo con gli studi giovanili al conservatorio di San Pietro a Majella (di cui in futuro sarebbe stato direttore) e diventando uno dei compositori più innovativi e apprezzati a livello internazionale.

Risultati raggiunti anche come regista teatrale in giro per il mondo con allestimenti di opere di Mozart, Verdi, Rossini. Tra i messaggi di buon compleanno arrivati nelle scorse ore quelli della Scala di Milano e naturalmente quelli del Teatro San Carlo di cui negli anni ’80 fu direttore artistico. Il Massimo napoletano gli renderà omaggio, il prossimo autunno, con una serata speciale. Auguri Maestro