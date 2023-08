Pino Porzio: "Il Posillipo riparte da giovani di qualità"

Dopo il trionfo dell’under 16 nella finale scudetto, è più che mai ottimista Pino Porzio, direttore tecnico di un Posillipo tornato al lavoro in vista dell’imminente stagione, al via tra venti giorni con la coppa Italia e in attesa del debutto (il 1° ottobre) nel campionato di serie A. Per confermare o migliorare il piazzamento play off dell’anno scorso (alla fine fu 8° posto) mister Roberto Brancaccio avrà a disposizione una rosa rinnovata dall’innesto di alcuni under 20 e – dopo l’addio degli americani Abramson e Stevenson – dall’arrivo di due astri nascenti dalla Serbia: Radojevic e Tubic