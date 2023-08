Lavori stadio Arechi, la proposta del Comune: "No ai tifosi ospiti"

Per preparare lo spirito di squadra a superare insieme gli ostacoli che offre il campionato di Serie A, niente di meglio per i giocatori della Salernitana di una sessione di rafting lungo il fiume Gari. Rinfrescare il corpo e lo spirito prima della doppia sessione di allenamento in ritiro a Fiuggi prevista per oggi e domani. Si torna a Salerno il 6 per preparare la gara di Coppa Italia con la Ternana di domenica 13. Che potrebbe giocarsi senza tifosi ospiti, come ha chiesto il Comune alla Lega, in modo da poter ristrutturare al meglio la Curva Nord, chiusa da ben 17 anni, pomo della discordia tra società e amministrazione cittadina. Lo stadio è al centro di un'importante opera di riqualificazione finanziata dalla Regione, ma dalla società granata giungerebbero voci contrarie all'esodo forzato e anche nell'accordo di concessione dell'impianto sarebbe specificato come eventuali lavori debbano consentire lo svolgimento regolare del campionato. Intanto oggi la presentazione del nuovo portiere di riserva Benoit Costil primo, e finora unico, nuovo acquisto.