Tragedia di Furore, parla il comandante del Tortuga

E' risultato positivo al test tossicologico Elio Persico, lo skipper del gozzo su cui si trovava la 45enne americana Adrienne Vaughan, morta nelle acque davanti al fiordo di Furore dopo lo scontro con il veliero Tortuga. L'uomo è indagato per omicidio e naufragio colposi.

La Procura di Salerno vuole comunque approfondire le indagini per avere un quadro più chiaro, capire chi avrebbe dovuto dare la precedenza. Per alcuni testimoni sul veliero, il motoscafo andava molto veloce, per il marito della vittima lo skipper era spesso al telefono.

Il comandante del Tortuga, Tony Gallo, esprime la massima solidarietà ai familiari colpiti dal lutto e allo skipper e illustra i fatti.