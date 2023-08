Napoli, l’agente di Lozano è a Rivisondoli: rinnovo o addio

Viavai di procuratori tra Rivisondoli e Castel di Sangro: se il blitz di Roberto Calenda non aveva portato alla fumata bianca per Osimhen (il cui prolungamento, però, pare questione di dettagli), ventiquattr’ore dopo il Napoli ha ricevuto la visita in ritiro dell’agente di Hirving Lozano, che con Osimhen condivide il ruolo di più pagato della rosa ma il cui contratto, a differenza del nigeriano, scade il prossimo giugno e - in assenza di rinnovo al ribasso (le condizioni cioè richieste dal club) – è diventato un problema. Per evitare un addio a parametro zero o lo spiacevole status di separati in casa, il Napoli e il ventottenne messicano devono trovare un accordo: molto dipende da eventuali offerte provenienti dall’Arabia o dagli Stati Uniti, dove ci sarebbe un interesse concreto del Los Angeles Fc. Curiosità per scoprire se domani il Chucky scenderà in campo nell’amichevole delle 18.30 contro il Girona. Intanto in un’intervista al “Corriere dello Sport” capitan Di Lorenzo rilancia le ambizioni: “Non temiamo l’etichetta di favoriti. Abbiamo ancora fame”. Oggi c’è il suo volto, insieme a quello di Maradona, nel messaggio di auguri postato dal club per il compleanno del Napoli: 97 portati benissimo