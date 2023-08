Fusco e Capuozzo, due napoletani al mondiale di rugby

Il ct dell'Italrugby Kieran Crowley ha diramato la lista dei convocati per il mondiale in programma in Francia a partire dall'8 settembre: tra loro ci sono l'estremo Ange Capuozzo - i cui nonni emigrarono da Napoli negli anni '50 - e il mediano di mischia Alessandro Fusco che a Napoli è nato e si è formato come giocatore, nel solco della tradizione di famiglia