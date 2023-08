Canoa polo: play off scudetto a Miseno

I playoff scudetto della stagione di Canoapolo si sono tenuti per la prima volta nel lago di Miseno, dove è stato realizzato un centro federale moderno e funzionale che ospiterà persino la nazionale italiana. Oltre 20 le squadre e 200 atleti ospitati con oltre 50 gare giocate in due giorni. Il titolo maschile è andato alla Polisportiva Canottieri Catania che ha battuto in finale il Canoa Club Napoli al golden goal. Le canoiste etnee, invece, si sono dovute arrendere nella finale femminile al Canoe Rovigo. Tra i giovani il Kayak Club Arenzano si è laureato campione d'Italia, al terzo posto il Canoa Club Napoli.