Salernitana-Udinese, Paulo Sousa: "I nuovi arrivati non sono ancora pronti"

Avanti col 3-4-2-1. Nel debutto casalingo contro l’Udinese sarà una Salernitana molto simile a quella che ha pareggiato a Roma. Out per infortunio Maggiore. Dopo Pirola, recuperati anche Bohinen e Bradaric. Più minuti in campo per Dia, che all’Olimpico aveva giocato solo l’ultima mezz’ora. I nuovi arrivati partiranno dalla panchina o dalla tribuna. In conferenza stampa mister Paulo Sousa chiama a raccolta i tifosi: saranno circa ventimila all'Arechi