Napoli: Raspadori rinnova, Osimhen non ancora

Vanno avanti le trattative per il rinnovo di Victor Osimhen. Appena un giorno dopo aver lasciato Rivisondoli, il procuratore del bomber nigeriano, Roberto Calenda, è tornato nel quartier generale del Napoli in Abruzzo per incontrare i vertici del club. Ingaggio, diritti d’immagine, soprattutto la clausola rescissoria: è su questo che va trovato un equilibrio.

Molto meno il tempo a disposizione per chiarire il futuro di Hirving Lozano: anche l’agente del Chucky ha fatto tappa nel ritiro azzurro: con il ventottenne messicano non disposto a ridursi l’ingaggio per firmare il rinnovo, o arrivano offerte in grado di soddisfare entrambe le parti, o si rischia la separazione in casa.

Intanto un rinnovo è arrivato: Giacomo Raspadori ha firmato fino al 2028, un anno in più rispetto alla precedente scadenza

Alla Salernitana è stato il giorno della presentazione dell’ultimo arrivato, il portiere Benoit Costil. Occasione utile per fare il punto sul mercato col ds De Sanctis: arriveranno una punta, due centrocampisti e altri due calciatori. Confermato l’interesse per Miretti della Juventus, Martegani del San Lorenzo e Andrey Santos del Chelsea. Mazzocchi e Lassana Coulibaly resteranno in granata, quasi definiti gli addii di Simy, Mantovani e Valencia. Su Dia, De Sanctis è chiaro: “Non è arrivata nessuna offerta concreta”