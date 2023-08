Costiera Amalfitana: al via le targhe alterne

Tornano le targhe alterne in Costiera Amalfitana. La disposizione sarà in vigore da oggi dalle ore 10 alle ore 18 e resterà in vigore fino al 30 settembre: nei giorni pari divieto agli automezzi con ultima cifra pari, e viceversa. Si alleggerisce il traffico ma restano ampie deroghe.

Nel servizio le interviste al vice sindaco di Tramonti Vincenzo Savino e al presidente distretto turistico Costa d'Amalfi, Andrea Ferraioli