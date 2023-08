VIDEO / Al via i lavori sulla Statale Amalfitana: ecco quando riaprirà

È iniziato questa mattina, mercoledì 23 agosto, il periodo di chiusura al traffico dalle 8 alle 16 di un tratto della Statale Amalfitana al chilometro 39, tra Maiori e Cetara. L'ordinanza si è resa necessaria per la messa in sicurezza dell'area in seguito ai danni provocati da un vasto incendio lo scorso 12 agosto.

Dalle 16 e fino alle 8 del mattino la circolazione riprenderà a senso unico alternato. La conferenza dei sindaci della costiera amalfitana ha chiarito in una nota che dopo i primi 5-6 giorni di lavori si valuterà la riapertura al traffico per fasce orarie.