Tragedia di Furore, indagati pure i titolari della società di noleggio del gozzo

Novità nell'inchiesta sulla collisione tra imbarcazioni del 3 agosto scorso nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, che ha causato la morte della turista americana Adriene Vaughen, 45enne figura di spicco della società che edita negli Usa i romanzi di Harry Potter.

Dopo lo skipper Elio Persico, che guidava il gozzo sul quale si trovava la 45enne statunitense finito contro il veliero Tortuga, indagato per naufragio e omicidio colposo e trovato positivo ai test tossicologici, due avvisi di garanzia sono stati inviati anche ai titolari della società di noleggio barche di Massa Lubrense proprietaria del gozzo Aprea, Rosa Caputo e Beniamino Mellino.

Un atto dovuto, quello del procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli, per consentire loro di nominare un proprio consulente tecnico in vista del conferimento dell'incarico per l'autopsia sulla salma della donna, atteso oggi.

Intanto, Mike White, marito della vittima, è stato dimesso dall'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno e ha così raggiunto i figli di 12 e 8 anni nella struttura di Sant'Agata dei Due Golfi dove stavano trascorrendo le vacanze.