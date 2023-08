Trasporti, lavori in corso

Ore 11, capolinea degli autobus della stazione ferroviaria di Salerno. Tra chi è in attesa della navetta sostitutiva dei treni cancellati verso Napoli inevitabile qualche disagio: viaggi più lunghi tra 40 minuti e un'ora, con la necessità per alcuni di fare il cambio tra treno e autobus.

Accade da circa dieci giorni per lavori di manutenzione dell'Alta velocità nei pressi di Sarno. Cantieri che comportano cancellazioni, limitazioni di percorso, deviazioni del traffico.

Chi viaggia in Tav sui regionali Napoli-Cosenza o sui treni per il Cilento percorre binari alternativi lungo la costa; tra Torre Annunziata e Castellammare invece cancellati e sostituiti da bus treni pomeridiani; tra Caserta e Salerno i treni finiscono la corsa a Sarno, da lì bisogna prendere navette.

I disagi stanno per terminare, i lavori si interrompono domani e dal 19 agosto tornerà la regolarità.

In vista però c'è qualche difficoltà per chi utilizza la linea 2 della Metropolitana di Napoli: fino al 27 agosto sarà interrotta tra Campi Flegrei e San Giovanni Barra. Resteranno chiuse per manutenzione e lavori le sette stazioni di quel segmento. Sarà necessario utilizzare mezzi alternativi di Eav e Anm. Fs garantisce navette ogni quindici minuti dal terminal dei bus della Stazione Centrale e davanti a quella di San Giovanni Barra.