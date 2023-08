Tre capannoni a fuoco a Barra. Danni anche a un centro dialisi

Hanno impiegato diverse ore i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che si è sviluppato poco dopo la mezzanotte a Barra, periferia est di Napoli, dove le fiamme hanno distrutto tre capannoni commerciali in via delle Repubbliche marinare, danneggiando parzialmente anche un centro dialisi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia di Poggioreale. Nei capannoni, dove erano stoccati cosmetici e prodotti per la casa, non sono stati trovati feriti.

Tra le cause non si esclude il corto circuito. Indagini ancora in corso.