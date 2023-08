Il Matese e la passione trekking: ecco quali comportamenti evitare

Dal post-covid in avanti, trekking e passeggiate all’aperto hanno coinvolto un numero sempre crescente di appassionati. Ma sono da evitare comportamenti improntati all’approssimazione e all’improvvisazione.

Ce lo ricorda la cronaca: questa estate, una turista finlandese è morta lungo il sentiero degli dei, domenica scorsa una 32enne originaria di Nocera Inferiore è precipitata - per cause ancora in corso di accertamento - lungo un sentiero in Molise, non distante dal lago del Matese, dove le guide raccomandano: mai andare fuori dai tracciati, consultare meteo e mappe, indossare scarpe e abbigliamento adeguato per non incorrere in rischi durante le escursioni.

Qui nell’alto casertano, la stagione estiva ha visto diminuire il totale delle presenze, ma con un incremento degli stranieri. Cresce la voglia di “esperienze” legate al turismo e alla scoperta di territori, culture e tradizioni locali.

Nel servizio le interviste a Paolo Di Cerbo, fondatore di Esperi.it, e Amedeo Santomassimo, guida ambientale escursionistica