Treni regionali: la svolta digitale

Pompei e Sorrento le destinazioni più gettonate da chi è in partenza da Napoli per località campane. I volti dei turisti che affollano la stazione di Piazza Garibaldi compongono un mosaico di nazionalità. Trenitalia registra, rispetto ad un anno fa, il 15% in più di passeggeri da giugno ad ora sulle Frecce e il 20% in più, pari a un milione e 200 mila passeggeri, per i treni regionali. Pienone non solo per quelli per Pompei, ma anche per i convogli diretti in Cilento e a Roma. E ci sono ora possibilità in più per chi acquista il biglietto digitale sulle tratte regionali.

La principale è che fino alla mezzanotte del giorno precedente la partenza, si può cambiare la data e l’orario. Numero illimitato di cambi di orario di partenza ma non di data, anche nel giorno stesso del viaggio fino alla mezzanotte.

Il titolo di viaggio digitale si può acquistare su sito e app di Trenitalia, e sui siti di agenzie di viaggio abilitate. È consigliabile aggiornare la app Trenitalia per rendere il servizio efficiente.

Altra novità è per il check-in, il viaggiatore dovrà farlo prima di salire a bordo nell’area «i miei viaggi» del sito o dell’App Trenitalia.

Nel servizio le voci dei passeggeri e di Mario Cuoco direttore regionale Trenitalia Campania