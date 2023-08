Trofeo Iervolino alla Salernitana, battuto l'Augsburg

Va alla Salernitana il Trofeo Angelo Iervolino. Tra le mura dell'Arechi i granata battono in rimonta i tedeschi l'Augsburg, che oggi affronteranno il Napoli in amichevole. Finisce 2-1 per la squadra di Paulo Sousa. Primo tempo senza sussulti e senza reti. Accade tutto nella ripresa. Subito un'occasione per gli ospiti, ma Costil ( ottima prova la sua) si fa trovare pronto e respinge il pallone in angolo. Spingono il piede sull'acceleratore i tedeschi che si procurano un calcio di rigore. Dal dischetto Tietz non sbaglia. Ma i padroni di casa non ci stanno e si gettano a capofitto in avanti. Sugli scudi Lassana Coulibaly che, partendo dalla sua area, supera diversi uomini e poi conclude dal limite dell'area. Non si fa attendere il raddoppio granata: cross basso di Candreva e conclusione vincente del norvegese Botheim. I prossimi saranno giorni decisivi sul fronte del calciomercato, Sousa si aspetta novità.