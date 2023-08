Turismo a Napoli, festa a San Gregorio Armeno

Otto camere su dieci occupate, come a luglio. Non c'è il record del semestre gennaio-giugno, ma i dati di Federalberghi Napoli confermano il buon momento del turismo in città.

In una delle strade più famose del mondo, San Gregorio Armeno, si festeggia San Gaetano, considerato uno dei padri del presepio moderno.

La temperatura è lontana da quelle invernali ma l'atmosfera resta la stessa. Canti e balli popolari per un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Capuano, presidente Le Botteghe di San Gregorio Armeno; Teresa Armato, assessore al Turismo Comune di Napoli; Serena D'Alessandro, vicepresidente Le Botteghe di San Gregorio Armeno.