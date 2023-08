Turismo aziendale, Napoli e Ischia ai primi posti in Italia

Voglia di arte e di mare: questi i principali desideri dei lavoratori italiani che hanno scelto Napoli e Ischia per l’estate 2023. Il capoluogo campano conquista il sesto posto e l’isola il nono nella classifica delle località turistiche preferite da chi viaggia grazie al welfare aziendale. È quanto emerge dai dati raccolti dall'osservatorio di Tantosvago, organizzazione attiva nel settore delle vacanze per aziende, che ha analizzato i pacchetti vacanza messi a disposizione dalle imprese italiane e scelti da 65mila dipendenti in tutta Italia, raddoppiati rispetto all’anno precedente.



E se al primo posto in classifica c'è Parigi, Roma e Riccione si posizionano al secondo e al terzo posto, a conferma della grande voglia di Belpaese. Secondo Confesercenti, quest'anno quasi 4 milioni di italiani si sposteranno grazie all’utilizzo di pacchetti su misura. Di questi, il 65 per cento viaggerà all'estero, mentre il 35 per cento soggiornerà nelle diverse destinazioni presenti sul territorio nazionale.