A Ischia turisti in flessione, alberghi da riqualificare

I giardini rimessi a nuovo in piazza Bagni sono il simbolo della rinascita di Casamicciola, teatro della frana del 26 novembre. Ma non basta: a Ischia si registra un decremento di presenze di turisti, in particolare italiani, da metà luglio, anche per colpa dell'inflazione. “Vanno riqualificate le strutture alberghiere”, dicono gli esperti.

Nel servizio le interviste all'imprenditore Luigi Mennella e ad Andrea Di Meglio, di Federalberghi.