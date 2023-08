Napoli, lunghe file agli imbarchi per le isole

Nebulizzatori, ventagli improvvisati: si fa quel che si può per un po' di refrigerio. Tutti in coda, agli imbarchi per le isole. Il molo Beverello è affollato già di buon mattino. Per un giorno o per un weekend: Capri, Ischia e Procida restano destinazioni intramontabili.

Nella Napoli da Bollino rosso per il quinto giorno consecutivo, invece, i coraggiosi in giro per la città sono davvero pochi. Qualche gruppo di crocieristi assapora il panorama dal lungomare, prima del pranzo e del ritorno a bordo. Decisamente più affollate le spiagge. A Posillipo, i gestori degli stabilimenti balneari tracciano un bilancio positivo per il mese di agosto.