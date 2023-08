Turismo religioso, la Madonna Pellegrina di Pompei al Monte Faito

Turismo e fede religiosa. Una combinazione sempre più diffusa anche grazie alla tradizione ormai esistente dagli anni Cinquanta, con il trasferimento del quadro della Madonna Pellegrina di Pompei in tutta Italia da parte della Missione Mariana. Il quadro ha viaggiato dalla stazione dell'Ente Autonomo Volturno di Pompei Scavi-Villa dei Misteri fino a Castellammare per raggiungere il Monte Faito in funivia.

Lo spettacolare scenario ha richiamato tanti visitatori, curiosi di accompagnare il "Quadro" fino al Santuario di San Michele luogo di grande devozione e sede di un pellegrinaggio che ha radici storiche in rapporto a Pompei e allo stesso Monte.

Nel servizio le parole di Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei