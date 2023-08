Corsa al mare per combattere il caldo: code infinite agli imbarchi

Il caldo forte è tornato, la corsa al mare che non si è mai fermata diventa un'esigenza oltre che un piacere. Si sogna la vacanza perfetta, breve o lunga che sia, in attesa di aliscafi e traghetti.



Le code agli imbarchi sono un supplemento di fatica in vista del paradiso, per tanti sopportabile, non per tutti: “Troppa gente, trovo assurdo dover ritirare il biglietto dopo averlo comprato on line”, dice una viaggatrice.



Il turismo mordi e fuggi non abita più a Napoli, con l'85% di camere occupate. Ma Penisola sorrentina, Costiera amalfitana e Capri viaggiano a ritmi più o meno simili. E l'ultima decade di agosto vede il recupero di Ischia.