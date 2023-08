Tutti "su al Vomero"

La passeggiata “su al Vomero" per espiare qualche esagerazione a tavola nel giorno di festa. Oppure, per andare in esplorazione di una zona di Napoli sicuramente meno centrale rispetto ai Decumani o al lungomare. Nel primo pomeriggio, davanti alla biglietteria di Castel Sant'Elmo un capannello di turisti attende le ore 16: da qui in poi, il ticket per il paradiso, formato Napoli a 360°, costa solo tre euro e cinquanta centesimi.

La fortezza collinare e il museo della ceramica “Duca di Martina” sono due siti culturali aperti regolarmente anche il giorno dopo Ferragosto. Diversa la scelta di altri musei in città - Palazzo Reale, Capodimonte, Mann, Villa Pignatelli, per citarne alcuni - che hanno osservato il canonico riposo settimanale oppure hanno recuperato il giorno di chiusura in seguito all'apertura straordinaria per la festa dell'Assunta. Dai dati del Ministero della Cultura, si evince che i siti en plein air sono andati meglio delle pinacoteche. Pompei e Reggia di Caserta sono nella top ten italiana, la Grotta Azzurra a Capri è tredicesima. L'antica città romana alle pendici del Vesuvio è stata battuta solo dal Colosseo, in termini di biglietto d'ingresso staccati.