Ufficializzato Cajuste

L'annuncio è arrivato come sempre via tweet. Jens Cajuste è un nuovo giocatore del Napoli. Per lo svedese contratto di cinque anni.

Foto di rito con De Laurentiis, poi subito in gruppo a disposizione di Rudi Garcia.

Ultimo allenamento a porte aperte per il Napoli, in vista del test di domani contro i campioni di Cipro dell'Apollon Limassol che anticipa l'esordio in campionato con il Frosinone, sabato 19 agosto.

Probabile quindi che Garcia punti sulla formazione che esordirà allo Stirpe, al di là degli infortuni e delle voci di mercato che continuano a rincorrersi.

Soprattutto su Zielinski. La distanza tra le richieste del Napoli e l'offerta dei sauditi dell'Al Ahli sarebbe minima. Una volta ceduto il polacco, gli azzurri reinvestirebbero la somma sul talento spagnolo Gabri Veiga.

In casa Salernitana, è ufficiale la cessione di Federico Bonazzoli al Verona. L'attaccante - decisivo per la salvezza nel primo anno di A, deludente nella scorsa stagione - si trasferisce a titolo temporaneo ma con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni. Un addio atteso da settimane che potrebbe sbloccare il mercato granata.