Un nido con 50 uova di tartaruga marina sulla spiaggia di Torre del Greco

Doveva proprio non farcela più a nuotare la tartaruga marina della specie Caretta caretta che nella notte agostana ha scelto la spiaggia del Lido del Sole a Torre del Greco per deporre 50 uova in una buca scavata da lei stessa sulla sabbia prima di fare ritorno al mare.

Ad accorgersi della presenza di questo splendido esemplare in una grande buca sull'arenile scavata accanto a un ombrellone, un ragazzo che era lì proprio in quel momento. L’ evento straordinario al quale ha assistito lo ha indotto a segnalare alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco quello che stava accadendo.

“Il personale di turno, che ha ricevuto la segnalazione di notte - racconta Dino Nieri, tenente di Vascello della Guardia Costiera di Torre del Greco - dopo aver invitato il giovane a mantenersi a distanza, si è fatto descrivere il comportamento della tartaruga. Il ragazzo ha riferito che era immersa nella sabbia”.

Immediatamente e in piena notte, una pattuglia della Capitaneria ha raggiunto la zona interessata per delimitarla con nastro bicolore e cartellonistica. Poi gli uomini della Marina Militare hanno avvisato il titolare del lido di non toccare l'area prima dell'intervento degli esperti.

La mattina dopo sono intervenuti i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn che dopo aver ispezionato l'area, hanno deciso di spostare il nido per ragioni di sicurezza al Miramare, su una spiaggia più grande e più riparata qualora vi fossero mareggiate.

“Ci auguriamo che questo momento possa elevare la sensibilità di tutti - ha detto Diego Faraone Mennella, titolare del Lido Miramare - per salvaguardare l'ambiente marino per tutta la durata della gestazione, fino alla schiusa delle uova”.

L’area è stata delimitata nella struttura balneare mentre il sindaco Luigi Mennella ha emanato un’ordinanza di interdizione del limitatissimo tratto di spiaggia interessato, al fine di tutelare il sito di riproduzione delle tartarughe.

La schiusa è prevista a ottobre. Nel frattempo le uova vengono monitorate da un sensore collegato alla Stazione zoologica che misura costantemente la temperatura della sabbia per individuare il momento più prossimo alla schiusa. “In genere su 50 uova deposte il 97 per cento completa la gestazione e sopravvive - ha spiegato Marianna Farina, ricercatrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn - ma una volta in mare, per arrivare ai tempi di maturazione sessuale, dovremo aspettare 25 anni”.

L’attività di monitoraggio e sorveglianza della Stazione Zoologica Anton Dohrn, con il supporto della Guardia Costiera, rientra nell’ambito del progetto europeo “Life Turtlenest”, coordinato da Legambiente. Tale progetto di cui la Stazione zoologica è responsabile scientifico e che vede tra i partner anche la Regione Campania, è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma "Life" e ha come obiettivo il miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune Caretta caretta in Italia, Spagna e Francia, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione.

Per chiunque si imbatta in un evento simile a quello narrato si ricordano poche semplici regole: non disturbare mai il nido. In caso di individuazione di tracce di tartaruga non spaventare l’animale e non puntargli luci, neppure flash, ma chiamare subito il numero blu della Guardia Costiera, il 1530 per l’immediata segnalazione.