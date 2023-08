Un tuffo nell'arte. Tutti i siti culturali aperti

Affollati gli itinerari d'arte a Napoli e nel resto della regione. Molte le mostre in corso tra cui quella dedicata ad Alessandro Magno al Museo Archeologico Nazionale che si conclude il 28 agosto.

A Ferragosto i musei sono aperti ma non gratuiti, si paga regolarmente il biglietto con poche eccezioni come le Gallerie d'Italia di Via Toledo che martedi offriranno l'ingresso gratuito