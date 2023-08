Sarà una Serie C a trazione campana. Sono ben 6, o forse sette, le squadre della Regione che prenderanno parte al prossimo girone C di Lega Pro: Avellino, Benevento, Giugliano, Juve Stabia, Sorrento e Turris.

E poi c'è la Casertana, formalmente ripescata in Serie C dopo aver vinto i playoff nel suo girone di D, che però dovrà attendere la sentenza del Consiglio di Stato sulla Reggina il prossimo 29 agosto. In caso di conferma dell'esclusione dei calabresi, i rossoblu potranno avere a disposizione qualche altro giorno di tempo per prepararsi al campionato e ritardare così il debutto, che per le altre è previsto domenica 3 settembre.

Ben due i derby alla prima giornata di campionato: Giugliano Sorrento e Turris Benevento. L'Avellino ospiterà il Latina mentre la Juve Stabia inizia in trasferta contro il Monterosi Tuscia. La Casertana, infine, ospiterà al Pinto il Monopoli.

Per irpini e sanniti si tratta di una stagione di riscatti: i giallorossi vogliono dimenticare la delusione della retrocessione, mentre i lupi cercano un rilancio dopo due stagioni difficili. Stabiesi e corallini, realtà consolidate della categoria puntano all'exploit in classifica, obiettivo anche del Giugliano che spera nel fattore campo, con il De Cristofaro ritenuto agibile, problema invece del Sorrento che dovrà emigrare per le gare casalinghe