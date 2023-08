Napoli-Gabri Veiga, ancora niente fumata bianca

Ancora niente fumata bianca per l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli. Il centrocampista - 21 anni, 11 gol nella passata stagione - era atteso in Italia in questo inizio di settimana. Per la firma sembrava mancassero solo le visite mediche. E invece, tra gli azzurri e il Celta Vigo, resta ancora qualcosa da limare.

Sala d'attesa affollata, dunque. Ci sono i tifosi. C'è il giocatore. C'è Rafa Benitez, allenatore della squadra galiziana, che eventualmente dovrà assicurarsi un sostituto di Veiga.

Intanto il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita col Sassuolo, in programma domenica sera al Maradona.

Tornata a lavorare anche la Salernitana. Dopo il bel pareggio di Roma, i granata faranno il loro esordio all'Arechi lunedì prossimo contro l'Udinese. Sul fronte mercato, è già a Salerno il capoverdiano Jovane Cabral. Esterno d'attacco dello Sporting Lisbona. Per lui, ex Lazio, si attende solo l'annuncio ufficiale. Non sarà l'ultimo innesto di questo calciomercato. In dirittura d'arrivo anche Loum Tchaouna: 19 anni, attaccante esterno del Rennes.