"No al carcere per Simone Isaia", il clochard che diede fuoco alla Venere degli Stracci

Sit-in in piazza Municipio, a Napoli, a sostegno del ragazzo di Casalnuovo considerato l'autore dell'incendio dell’opera “La Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto. La manifestazione dal titolo “Cure, non carcere per Simone Isaia” è stata organizzata da Iod edizioni, Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, Associazione Liberi di volare, Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples, Tribunale 138.

Oltre cinquemila firme in soli 8 giorni sono state raccolte sulla pagina dedicata di change.org per richiedere una pena alternativa a Simone che attualmente si trova nel carcere di Poggioreale e che vive disagi psichici.

La Casa di accoglienza dell’associazione Liberi di volare della Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli gestita da Don Franco Esposito ha reso noto di essere disponibile a ospitare Simone Isaia per consentirgli di essere curato e riprendere in mano la sua vita.

Nel servizio le interviste all'amico Andrea Maresca, al cappellano del carcere di Poggioreale don Franco Esposito, a Pasquale Testa, Iod Edizioni tra i promotori dell'iniziativa e a Salvatore Manzi della chiesa evangelica di Casalnuovo