Visita dei penalisti al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Da qualche anno gli avvocati penalisti incontrano personale e detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti dicono di essere sotto organico del 30 per cento rispetto alla pianta regolamentare e, poi, non solo in questo carcere, mancano psicologi, assistenti sociali e medici. Dure critiche da parte dei reclusi all'ufficio del giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che, secondo loro, ritarderebbe le richieste provenienti dai carcerati e dai loro difensori, soprattutto, in materia di liberazione anticipata.