In fila per la carta acquisti: "Non è molto, ma è un aiuto che comunque fa la differenza"

“Non è una grossa somma, ci aiuta a mettere la colazione a tavola al mattino, ma bisogna comunque essere grati per questo aiuto”, racconta una donna appena uscita dal portone dello stabile di via Salvatore Tommasi, a pochi passi dal Museo Archeologico, dove hanno sede gli uffici delle politiche sociali del Comune di Napoli. Dopo i primi due giorni connotati anche da momenti concitati e di ressa, la fila in via Tommasi è composta e ordinata. Più di 450 persone si recano agli sportelli nella sola mattinata di mercoledì, per ritirare la lettera che dà diritto ad ottenere, presso gli uffici postali, la carta solidale per acquisti di generi alimentari, fino a un massimo di 382,50 euro.

Per la maggior parte, si tratta di beneficiari che avevano perso o mai ricevuto la comunicazione dal Comune di Napoli, depositario dell'anagrafe comunicata dall'INPS, che è l'erogatore della misura di sostegno al reddito. Secondo il dirigente del Comune di Napoli, Raffaele Salamini, circa 2mila nuclei familiari hanno riscontrato problemi o difficoltà in questo passaggio della trafila burocratica. Ma c'è anche chi arriva allo sportello e scopre che, pur avendone i requisiti, non rientra tra i percettori. Risorse insufficienti: su oltre 70mila famiglie che ne avrebbero diritto, solo 31307 otterranno la carta prepagata.

A Napoli, sono stati coperti con la misura di welfare tutti i nuclei familiari composti da più di tre persone, con ISEE inferiore a 15mila euro, in cui non ci fossero componenti percettori di indennità di disoccupazione o altra forma di sostegno al reddito e con figli nati a partire dal 2005; in aggiunta, tutti i nuclei con più di tre persone, in ordine crescente di ISEE fino a 4mila euro.