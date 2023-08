Wemed Natour, l'Info Day sull'economia blu

I Paesi europei che si affacciano sul mare fanno rete per incrementare l'economia blu, una delle più importanti risorse del pianeta, per difendere e tutelare la qualità degli ecosistemi naturali e per attrarre sempre più visitatori in termini di sostenibilità e biodiversità.

Per ottenere maggiori competenze nell'industria del turismo nell'area del Mediterraneo occidentale ed europeo, l'Unione ha realizzato dei progetti che prevedono dei corsi di formazione on-line rivolti alle piccole medie imprese, pilastro fondamentale dell'economia di molti paesi del mondo. "Iniziative faro" volte ad assicurare l' uso sostenibile delle risorse acquatiche e marittime.

I corsi on-line, della durata di 10-15 minuti, saranno in inglese con possibilità di traduzioni in italiano, portoghese, spagnolo e arabo. Sono frequentabili da luoghi e in orari differenti sulla piattaforma Moodle. Al termine, si otterrà un attestato di partecipazione. Il lancio del programma è previsto per l'inizio di ottobre.