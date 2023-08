L'Arabia Saudita è più lontana, Zielinski non lascia il Napoli

Dal ritorno a Castel Volturno, non passa giorno senza che i tifosi del Napoli manifestino la propria vicinanza alla squadra. Sotto il sole del litorale domizio, in attesa dell'uscita dei calciatori, si discute della clausola per liberare Spalletti in Nazionale. Con i tifosi schierati al fianco del presidente De Laurentiis.

Nel frattempo, sembra tramontata l'ipotesi del trasferimento di Piotr Zielinski nel campionato saudita. Il centrocampista polacco avrebbe scelto di restare a Napoli per l'ottava stagione consecutiva. E indipendentemente dall'arrivo di Gabri Veiga, il giudizio dei tifosi sul mercato azzurro resta positivo.

In vista di Frosinone, hanno lavorato a parte Anguissa e Gaetano.

In vendita da lunedì 21 agosto, infine, i biglietti per le due gare interne contro Sassuolo e Lazio.