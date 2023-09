"La guerra non torna di notte", una storia di famiglia

Una storia di famiglia, che rischiava di essere dimenticata, e che viene fissata nella memoria e su carta. La storia di Cenzina, la nonna della scrittrice Enza Alfano, al centro del libro "La guerra non torna di notte", che inaugura "Affreschi", la nuova collana delle Edizioni Solferino.

Le quattro giornate di Napoli sullo sfondo, la scelta di ospitare in casa due ebrei in fuga dai tedeschi. Il condominio che diventa una comunità per il racconto di una pagina importante della nostra storia.

Le interviste a Vincenza Alfano, scrittrice, e Enzo D'Errico, Direttore Corriere del Mezzogiorno.