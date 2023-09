Sangiuliano: "A Caivano un centro culturale"

Oggi in Consiglio dei ministri il cosiddetto "decreto Caivano" sulle misure per contrastare la criminalità giovanile. Prima dell'avvio dei lavori il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha sottolineato di aver dato la disponibilità di 12 milioni di euro dei Grandi Progetti Speciali per un centro culturale a Caivano. “Un centro culturale - ha spiegato il ministro - con teatro, cinema, sala lettura, sala concerti, biblioteca. Se i giovani vengono indirizzati verso queste attività rifuggono da comportamenti illegali”.