A Pollica una rassegna teatrale nel ricordo del "sindaco pescatore" Vassallo

Prima di essere ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, confidò all'autore teatrale Girolamo Marzano il sogno di aprire un presidio culturale nelle frazioni costiere del suo Comune. Oggi quel presidio c'è, è il teatro Sala Keys di Pioppi, e dal sedici settembre ospiterà la terza edizione del "Cilento festival Pollica". Una rassegna, con appuntamenti settimanali fino a novembre, che Marzano, nelle vesti di ideatore e curatore, dedica proprio a Vassallo.

Spazio ai grandi nomi del palcoscenico e un faro puntato sui temi dell'attualità, come la condizione della donna trattata in "2984", un adattamento per il palcoscenico del romanzo "Il racconto dell'Ancella" di Margareth Atwood.

Nel servizio le interviste a Girolamo Marzano e all'attrice Rosalba Di Girolamo