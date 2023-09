A Pozzuoli gli internazionali di tennis con premi da 25mila dollari

Dopo l'esperienza dello scorso ottobre, quando i campi del Tennis Pozzuoli ospitarono l’intero tabellone di qualificazione e il tabellone principale di doppio della Atp Napoli Cup, torneo Atp250 organizzato dal Tennis Napoli, il circolo flegreo si affaccia per la prima volta “in proprio” nel tennis internazionale ospitando un torneo Itf da 25.000 dollari.

Il 12 settembre è partito il tabellone principale guidato dalla svizzero Remy Bertola, numero 369 del ranking mondiale. Tanti italiani in gara e grande curiosità soprattutto per i giovanissimi azzurri reduci dal torneo juniores degli Us Open: Fabio De Michele, Carlo Alberto Caniato e Gabriele Vulpitta.

Nel servizio le interviste ai tennisti Mariano Tammaro, Emanuele Bastia e Pasquale De Giorgio.