Napoli, 15enne accoltellato all'addome

A Napoli, ancora episodi di violenza, ancora vittime giovanissime. Stamattina, intorno alle 5, i carabinieri sono intervenuti al C.T.O. dove un 15enne accompagnato dalla madre si era presentato con una ferita all'addome provocata da un oggetto appuntito. Il fatto è avvenuto in via Miccoli, quartiere Poggioreale. Tutte da chiarire dinamica e responsabilità. Prognosi di 30 giorni per il ragazzo, che non è in pericolo di vita.

Appena ieri un altro 15enne era stato accoltellato a Ponticelli, al culmine di una lite scoppiata durante un'asta per il fantacalcio. La polizia ha eseguito il fermo - per tentato omicidio - di un 16enne, il quale ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli uomini della Squadra mobile. Il ragazzo ferito è ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare: un fendente gli ha reciso l'arteria femorale.

Violenza e coltelli anche in provincia. Ieri sera un 32enne di origini marocchine è stato colpito a una spalla e alla testa in via Cangiani, a Boscoreale. Soccorso all'Ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.