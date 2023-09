Affreschi dell'anno Mille: il tesoro di Rongolise in una grotta

Rongolise, frazione di Sessa Aurunca: lungo la via francigena c'è una grotta secolare scavata nella montagna, utilizzata in passato come cisterna d'acqua. Qui sono stati riportati all'antico splendore numerosi affreschi risalenti all'anno 1000. Un sito di notevole valenza artistica e culturale che in molti non conoscono, oltre che un luogo di preghiera, vista la presenza della chiesetta di Santa Maria in Grotta.

Nel servizio l'intervista a don Angelo Polito, parroco di Rongolise.