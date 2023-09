Al via il servizio di psicologia di base a Salerno

Sono 28 i nuovi professionisti entrati in servizio presso l'ASL Salerno per l'avvio della sperimentazione dello psicologo di base nei 13 distretti sanitari.

La Campania è la prima Regione in Italia ad aver introdotto una legge per istituire la figura dello psicologo di base. L'obiettivo è quello di intercettare eventuali disagi o patologie in particolar modo nei più giovani.