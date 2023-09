Tentata rapina con le maschere della "Casa di Carta": uno sparo, poi la fuga

Allarme criminalità a Salerno. Giovedì sera assalto a mano armata in una tabaccheria di via Fiume: il titolare, per difendere la figlia che era alla cassa, ha reagito mettendo in fuga due banditi scappati in scooter. Hanno sparato un colpo, nessun ferito. Avevano il volto coperto con maschere della nota serie tv, “La Casa di Carta”, come in una recente rapina in un supermercato cittadino.

Nelle ultime settimane hanno fatto innalzare la preoccupazione e l'attenzione anche altre azioni criminali, come il raid notturno con principio di incendio ai danni di un ristorante e il tentato omicidio di un 17enne: colpo di pistola al petto dopo una lite per motivi banali, fermato un 19enne.

In manette anche una banda di ladri d'appartamento e proprio per questo motivo il prefetto Francesco Russo ha convocato un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. In coda al servizio la sua intervista.