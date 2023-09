Alto impatto al rione Sanità: droga e armi sequestrate

Più di cinquanta carabinieri, un elicottero in volo e il fiuto di Axel, il cane antidroga del nucleo cinofili di Sarno: sono queste le forze in campo che dalle 5 di questa mattina hanno setacciato palmo a palmo il Rione Sanità per il consuntivo di decine di perquisizioni in cui sono state trovate 63 dosi di crack, una calibro nove nascosta in una sacca da rider, un coltello a scatto in uso a un minorenne, un altro alla guida di un'auto ovviamente senza patente e documenti falsi.

Il tutto a meno di dieci ore dall'arrivo in città del ministro dell'Interno Piantedosi che ha spiegato che non esiste solo Caivano ma anche la criticità di alcuni quadranti metropolitani.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.